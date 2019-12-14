2019/12/14 | 14:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) – حكمت محكمة في الخرطوم السبت بإرسال الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى “دار للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين” في ختام محاكمة في قضية فساد بعد أشهر على إطاحته من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.وصدر الحكم على البشير (75 عاما) الذي أطاحه الجيش في 11 نيسان/ابريل الماضي بعد حكم دام ثلاثين عاما، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بإرسال عمر البشير إلى “دار للاصلاح الاجتماعي” لمدة عامين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بإرسال عمر البشير إلى “دار للاصلاح الاجتماعي” لمدة عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).