“بالصور”.. الازدحامات تخنق بغداد بعد قطع الكرادة والجادرية والطرق المؤدية الى التحرير

2019/12/14 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت العاصمة بغداد ،اليوم السبت، ازدحامات خانقة في الطرق المؤدية بالاخص الى الكرادة والجادرية ومقترباتها.هذا وانطلقت تظاهرة وسط العاصمة بغداد، قبل قليل، لأنصار عصائب اهل الحق وسط إجراءات المنية مشددة وقطع للطرق.وقال مصدر امني، إن “التظاهرة انطلقت في ساحة الفردوس وسط اجراءات امنية ومشددة وقطع الطرق المؤدية الى الساحة المذكورة”.[…]

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