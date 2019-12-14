طهران: مستعدون لتبادل كافة السجناء مع امريكا والكرة في ملعب واشنطن

2019/12/14 | 14:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بان طهران مستعدة لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن ، جاء ذلك خلال مؤتمر

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