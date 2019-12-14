تظاهرة لـ عصائب اهل الحق احتجاجا على قرار العقوبات الامريكية

2019/12/14 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بدأت الحشود التابعة لعصائب اهل الحق بالتوافد نحو ساحة كهرمانة وسط بغداد لغرض تنظيم تظاهرة احتجاجية على قرار وزارة الخزانة الامريكية والذي تم بموجبه فرض عقوبات على الشيخ قيس الخزعلي واخيه ليث .وعلمت “المستقلة” من مصادرها اليوم السبت ، ان التوجيهات صدرت لمتظاهري العصائب بأن يبقوا في محيط ساحة كهرمانة وعدم الخروج […]

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