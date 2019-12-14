نقابة المعلمين تجدد تأكيدها تعليق الإضراب وتوجه طلباً للتربية

2019/12/14 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت نقابة المعلمين اليوم السبت، تأكيدها تعليق الإضراب عن الدوام محذرة من مواقع مغرضة تتحدث باسمها.

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