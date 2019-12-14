أرقام مرعبة.. باحثون يكشفون كتلة مجرة درب التبانة

2019/12/14 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أرقام عجيبة ومثيرة تلك المتعلقة بمجرة درب التبانة خرج بها باحثون وعلماء فلك، وردت في تقرير نشر في موقع "لايف ساينس" المتخصص بالأخبار العلمية.

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