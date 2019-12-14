حريق ضخم داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة

2019/12/14 | 14:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اندلع حريق ضخم، السبت، داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة "توتال" قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.

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