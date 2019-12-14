2019/12/14 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بمناسبة الذكری السابعة والستين لتأسيس اتحاد كوردستان، وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني رسالة تهنئة الی نساء كوردستان، أكد فيها أنه على قناعة تامة بأن اتحاد نساء كوردستان سیستمر في الحفاظ علی مستواه التاریخي، وتأدية دوره الفاعل وواجباته المباركة.

وقال بارزاني "بمناسبة الذكری السابعة والستين لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، نبعث تهانينا القلبية الی سكرتيرة وعضوات مكتب السكرتارية وعضوات المجلس الاعلی لٳتحاد نساء كوردستان، ونتمنی لهن دوام النجاح والموفقية".

وأضاف بارزاني في رسالته "لمنظمة اتحاد نساء كوردستان، طوال عمرها المديد وفي كافة المراحل، تاريخ مشرف حافل بالفخر ، ٳذ ناضلت في سبیل الدفاع عن حقوق النساء من جهة، وسطرت مواقف طلیعیة قومیة ووطنية، من جهة اخری".

وأكد "نحن علی قناعة تامة بأن اتحاد نساء كوردستان سیستمر في المرحلة الحالیة والمستقبل في الحفاظ علی مستواه التاریخي، وفي تأدية دوره الفاعل وواجباته المباركة"، مبيناً أنه "من جانبنا سندعم، قدر المكان ودون اي تقصير، منظمة اتحاد نساء كوردستان، والمشاركة الفاعلة للمرأة في حياة المجتمع".

بدوره، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان بهذه المناسبة، ان "كل الأزمات والحروب تشوه المجتمعات، وتؤخر الخطوات وتؤدي إلى العنف، والنساء هن الضحية الرئيسة لتلك الأوضاع، لذا فإننا في هذا اليوم ولأداء هذا الواجب الملح والهام، نشدد على استمرار وتنسيق رئاسة إقليم كوردستان مع السلطة التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الدين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة كوردستان يشيدون بمواقف المرأة ويؤكدون دعم مشاركتها بالمجتمع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة كوردستان يشيدون بمواقف المرأة ويؤكدون دعم مشاركتها بالمجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).