2019/12/14 | 14:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم السبت، بأن مسؤول بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر البيت الأبيض.

ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين على الموضوع قولهما إن، كريس ميلر، كبير مدراء مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب وشبكات التهديد، "ترك البيت الأبيض ليعود إلى العمل في وزارة الدفاع".

وأكد الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن أمس الجمعة كان آخر يوم لعمل ميلر في البيت الأبيض.

وسبق أن انتقل ميلر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية العاملة في أفغانستان، إلى البيت الأبيض لمدة عام واحد، لكن هذه الفترة تم تمديدها لاحقا.

وشارك ميلر خلال هذه الفترة في عدد من عمليات مكافحة الإرهاب، وكان ثاني أرفع مسؤول (بعد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين) في غرفة عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أمني بارز في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أمني بارز في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).