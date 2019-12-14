الحكيم يدعو الطلبة إلى استئناف الدوام في المدارس والجامعات

2019/12/14 | 14:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، الطلبة الى استئناف الدوام في المدارس والجامعات لإكمال مشوارهم التربوي والتعليمي.

وقال الحكيم في تغريدة عبر منصة "تويتر" واطلعت "الغد برس" عليها "بالعلم تنهض الامم، وبالمعرفة يحيا الانسان وتتقدم الشعوب وتبنى الاوطان، وما دمنا نطمح لرقي وازدهار وطننا وتقدمه، فلابد ان يستأنف طلبتنا الاعزاء الدوام في المدارس والجامعات".

وأضاف، أن "الطلبة عليهم أن يعودوا لاستكمال مشوارهم التربوي والتعليمي والتغلب على منغصاته بروح مندفعة وعزيمة راسخة، فكلما ازداد الوعي كلما اقتربنا من تحقيق المطالب".

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