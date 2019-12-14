الحشد الشعبي: قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ

2019/12/14 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول أمن الحشد الشعبي في الأنبار حافظ الخزعلي، أن قطعات الحشد مستنفرة من نينوى إلى النخيب لمواجهة أي طارئ.

واكد الخزعلي في تصريح لموقع الحشد الشعبي، ان انتشار القطعات في قضاء القائم غربي الأنبار، يهدف لتأمين المنطقة من داعش الإرهابي، مبينا ان العدو يحاول استغلال الظرف الذي تعيشه البلاد بشكل عام لتنفيذ تعرض هنا أو هناك.

وشدد الخزعلي على ان الدخول والخروج بين العراق وسوريا مسيطر عليه، والوضع الأمني بشكل عام مستتب.

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