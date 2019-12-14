فرنسا: حريق ضخم داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة “توتال”

2019/12/14 | 14:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم، السبت، داخل معمل لتكرير النفط تابع لشركة “توتال” قرب مدينة لوهافر شمال غربي فرنسا، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.وأفادت وسائل إعلام فرنسية لاحقا أن الحريق الذي اندلع على مستوى مضخة خاصة بنقل المحروقات بالمعمل قد “تمت السيطرة عليه بشكل كبير”.وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث حريقا ضخما، وتصاعدا لألسنة اللهب والدخان داخل

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