نزاهة كردستان تصدر بياناً حول فساد ملف مخيمات النازحين

2019/12/14 | 14:55 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةاعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، ان ملف مخيمات النازحين المرسل من قبل مجلس الوزراء الاقليم خلال الكابينة السابقة الى رئيس هيئة النزاهة، لا يمكن...

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