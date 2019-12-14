أول رد إيراني على اتهام واشنطن لطهران باستهداف القواعد الامريكية في العراق

2019/12/14 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةنددت الخارجية الإيرانية، السبت، بالاتهامات الأمريكية لطهران بالمسؤولية عن هجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في العراق.وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة تبريز، إن "اتهام طهران بهجوم أرامكو والهجمات على قواعد أمريكية في العراق مجرد مزاعم واهية، وسيدرك الأمريكيون لاحقا أنهم مخطئون".وأكد أن "طهران تدرك أن أسهل عمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو توجيه اتهامات لها".ولفت موسوي إلى أن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجوم أرامكو أثبت أنه لم يكن لإيران أي دور فيه، لكن واشنطن وجهت الاتهام لطهران منذ الساعات الأولى، ونأمل أن يتقبل الأمريكيون العار الذي سيلحق بهم بشأن الهجمات في العراق على شاكلة هجوم أرامكو".وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانا، حول الهجمات التي قام بها ما وصفتهم بـ"عملاء" إيران في العراق.وقالت واشنطن في البيان، إن "عملاء إيران قاموا مؤخرًا بعدة هجمات ضدّ قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأمريكية والتحالف الدولي"، مضيفا: "ففي 9 كانون الأول/ديسمبر، شنوا هجومًا صاروخيًا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدّى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة".وأضاف "تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 كانون الأول/ديسمبر، إننا نصلّي من أجل هؤلاء الجنود العراقيين الشجعان ونأمل أن يتعافوا بسرعة وبشكل كامل من جروحهم".ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائنا العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دوراً محورياً في استعادة سيادة العراق من داعش، ولكن ينبغي علينا أيضًا أن نغتنم هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائنا أو بمصالحنا، سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة".

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