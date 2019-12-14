مرور 67 يوما على إختطاف المحامي الميساني علي جاسب دون معرفة مصيره

2019/12/14 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأكد ذوي المحامي المختطف من ميسان، علي جاسب حطاب، بأن اليوم السبت قد مر على اختطاف ولدهم 68 يوما دون معرفة مصيره، أو معرفة من الجهة الخاطفة.وقال أحد أقرباء المحامي المختطف لـ"كلكامش برس"، بأنه "لحد هذه اللحظة لم يُعرف مصير قريبه على الرغم من مرور 68 يوما على اختفائه، ولم تظهر أي دلائل أو معلومات تشير عن مكان إختفائه ولم يطلب منا أي فدية بشأن إعادته".وأوضح قريب المحامي، بأنه "لا نعرف هل لا يزال على قيد الحياة أم لا، ولا نريد إتهام أي جهة، خشية من أن يتعرض قريبه إلى التعذيب أو الأذى فيما لو كان بصحة جيدة".وأضاف، بأن "عائلة المحامي في حالة يرثى لها وقد ناشدوا في أكثر من مرة الجهات الخاطفة إطلاق سراحه ولكن دون جدوى، وحتى مساء أمس الجمعة تم نشر اخبار بشأن اطلاق سراحه ولكنها مجرد لعب بإعصاب عائلته التي تعيش وضعا نفسيا صعبا للغاية".وكان والد المحامي المختطف قد خرج في أكثر من مرة في تظاهرات ميسان، وهو يرفع صورة ولده المختطف مناشدا من أجل التدخل واطلاق سراح ولده وعودته الى عائلته سالما.وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رصدت كاميرات المراقبة في أحد الأسواق في ميسان، لحظة توقف سيارة نوع تاهو قرب المحامي علي جاسب ونزل منها مسلحون مجهولون واقتادوا المحامي الى جهة مجهولة.

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