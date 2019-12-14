2019/12/14 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم--البصرة

أعلنت مديرية شؤون الافواج الطوارئ، في محافظة البصرة، السبت (14 كانون الأول 2019) إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أطلقوا النار على منتسبين في شرطة مرور ونجدة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعد ورود معلومات الى غرفة عمليات (قوة الصدمة) عن وجود اطلاق النار على منتسبين شرطة المرور ونجدة في محافظة البصرة اثناء الواجب من أشخاص يستقلون عجله نوع (لكزيز)".

وأضافت: "وعلى الفور باشرت (قوة الصدمة) بالتوجه الى مكان الحادث وتم القبض على 3 متهمين، وضبط مسدس وعجلتين وتم تسليم المتهمين الى مركز شرطة المعقل".

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت المديرية العامة للشرطة في محافظة دهوك، السبت (14 كانون الأول 2019)، عن انتحار أحد عناصرها شنقاً داخل منزله وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "شخصاً في الـ38 من عمره أقدم على الانتحار شنق

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (14 كانون الأول 2019)، بنجاة إمام جامع المنتفق في قضاء الزبير، من محاولة اغتيال في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين حاولوا اغتيال امام جامع المنتفق الشيخ كر

بغداد اليوم-بغداد

تظاهر العشرات، السبت (14 كانون الأول 2019) أمام حقل مجنون النفطي شمالي محافظة البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المواطنين تظاهروا أمام حقل مجنون النفطي، شمالي محافظة البصرة.

وشهدت محافظة البصرة، تظاهرات واحتجا

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