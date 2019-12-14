آزاد أحمد علي - بعد سبعين سنة من تأسيس الناتو: الثوابت والمتغيرات

2019/12/14 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آزاد_أحمد_علي قاد حلف شمال الأطلسي الناتو (NATO) الصراع في جانبه العسكري بين الشرق والغرب طوال الحرب الباردة، كما قام بدور سياسي وأيديولوجي مهم منذ تأسيسه قبل سبعين سنة (1949) كمعاهدة عسكرية، حاول في سياساته المعلنة تجنب تكرار الحرب العالمية الثانية، عن طريق احتواء ألمانيا والوقوف أمام طموحات الاتحاد السوفيتي السياسية ومواجهة مخاطرها العسكرية في ذلك العصر.هذا وقد ترسخت وظيفة الحلف وشرعنت بعد الإعلان عن تأسيس ح......

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