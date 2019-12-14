أفنان القاسم - أمريكا تحب المملكة 4

2019/12/14 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم أُميتُ الحيَّةَوأُحيي الميِّتةَأُميتُ وأُحييأُحيي الحيَّةَوأُميتُ الميِّتةَأُحيي وأُميتُأُضعفُ القويَّةَوأُقوي الضَّعيفةَأُضعفُ وأُقويأُقوي القويَّةَوأُضعفُ الضَّعيفةَأُقوي وأُضعفُأُفقدُ العاقلةَوأُعقلُ الفاقدةَأُفقدُ وأُعقلُأُعقلُ العاقلةَوأُفقدُ الفاقدةَأُعقلُ وأُفقدُأُلقطُ النَّبيلةَو......

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