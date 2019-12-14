2019/12/14 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم أُميتُ الحيَّةَوأُحيي الميِّتةَأُميتُ وأُحييأُحيي الحيَّةَوأُميتُ الميِّتةَأُحيي وأُميتُأُضعفُ القويَّةَوأُقوي الضَّعيفةَأُضعفُ وأُقويأُقوي القويَّةَوأُضعفُ الضَّعيفةَأُقوي وأُضعفُأُفقدُ العاقلةَوأُعقلُ الفاقدةَأُفقدُ وأُعقلُأُعقلُ العاقلةَوأُفقدُ الفاقدةَأُعقلُ وأُفقدُأُلقطُ النَّبيلةَو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - أمريكا تحب المملكة 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - أمريكا تحب المملكة 4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - أمريكا تحب المملكة 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).