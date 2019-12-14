“داعش” يستعيد قوته.. معسكرات تضم آلاف العناصر في هذه المناطق

2019/12/14 | 15:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الخبير العسكري #طارق_العسل، اليوم السبت، وجود تجمعات كبيرة لتنظيم “داعش” في مناطق الحسينيات وجزيرة راوة وصولاً لصحراء قضاء #الرطبة بمحافظة #الأنبار، وتضم الآلاف من عناصر […]

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