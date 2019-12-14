2019/12/14 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]شن لاعب كرة القدم الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل، هجوما حادا على السلطات الصينية بسبب المخالفات المزعومة التي ترتكبها بحق أقلية الأويغور المسلمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوزيل ينتقد الصين وصمت الأمة الإسلامية إزاء مسلمي الأويغور.. و"أرسنال" ينأى بالنفس) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوزيل ينتقد الصين وصمت الأمة الإسلامية إزاء مسلمي الأويغور.. و"أرسنال" ينأى بالنفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).