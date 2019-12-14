المرور العامة تقرر الغاء استيفاء اجور الخدمة و تقلل مبالغ الغرامات

2019/12/14 | 15:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، الغاء استيفاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور، مؤكدة خفض مبلغ الغرامات الى النصف في حال سددت قبل انقضاء 3 ايام على فرضها.

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