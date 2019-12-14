الكشف عن أسباب إغلاق الصدر لموقعه على منصات التواصل الاجتماعي وحديث عن خطوات قادمة

2019/12/14 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الشيخ محمد العبودي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، عن سبب غلق صفحة صالح محمد العراقي، مبيناً أن هناك ثلاثة سيناريوهات مستقبلية.وقال العبودي في بيان تلقته “يس عراق”، إن “هناك ثلاثة سيناريوهات مستقبلية أولها نجاح الثورة العراقية الشعبية وإنتصار الوطن، وثانيها إستمرار الثورة بدون قيادة وأهداف، وثالثها فشل الثورة وتسلّط الفاسدين […]

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