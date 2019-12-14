كلمة رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان في مؤتمر التنديد بالعقوبات الامريكية (موسع)

2019/12/14 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

القى رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، كلمة له خلال تظاهرة التنديد بما صدر من الخزانة الامريكية من عقوبات على بعض الرموز

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