أحمد الجبوري: ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة اختيار موفق

2019/12/14 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب أحمد الجبوري، ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة بالاختيار الموفق.

وعزا الجبوري ذلك في بيان، الى أن السوداني سيكون أول رئيس وزراء لم يغادر العراق في زمن النظام السابق، أي من عراقيي الداخل، فضلا عن عدم تأشير أي ملف فساد عليه إطلاقا.

ويرى الجبوري، أن السوداني سيكون قوياً وسيفرض القانون وهيبة الدولة، ولن يرضخ للكتل والأحزاب، ولديه رؤية لإدارة الدولة، مبينا أن تنصيب رئيس وزراء بأسرع وقت هو إبعاد البلد عن الفوضى وإيقاف نزيف الدم ومسلسل الخطف والاغتيالات بحسب تعبيره.

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