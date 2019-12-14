تقرير دولي

2019/12/14 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق – فريق التحريرأصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، تقريرًا جديدًا حول الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون في العراق، وعدتها محاولة لـ "سحق" الاحتجاجات بالكامل، بـ"تواطؤ" من حكومة عادل عبد المهدي.

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة عبد المهدي بـ"التواطؤ" لسحق الاحتجاجات العراقية بالكامل

وجمعت المنظمة شهادات تسعة نشطاء ومتظاهرين وأقارب لنشطاء مفقودين من بغداد وكربلاء والديوانية، والذين قالوا إن ما يحدث هو "حملة إرهاب" وأن "أي مكان لم يعد آمنًا" بعد وجود عدد من المحتجين والناشطين الذين تعرضوا للقتل أو الاختطاف والاختفاء القسري في الأسبوعين الماضيين، وكان معظمهم في طريقهم إلى المنزل بعد الاحتجاجات.



فيما تمكن متظاهرون آخرون من الفرار بعد محاولات لإطلاق النار عليهم.

وفيما يلي نص التقرير الذي ترجمه "ألترا عراق" دون تصرف:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على السلطات العراقية أن تضاعف مسؤولياتها وأن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لوضع حد لحملة قاتلة متنامية من المضايقات والتخويف والاختطاف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن.

جمعت المنظمة شهادات تسعة نشطاء ومتظاهرين وأقارب النشطاء المفقودين من بغداد وكربلاء والديوانية الذين قالوا إن ما يحدث هو "حملة إرهاب" وإن "أي مكان لم يعد آمنًا" بعد وجود عدد من المحتجين والناشطين الذين تعرضوا للقتل أو الاختطاف والاختفاء القسري في الأسبوعين الماضيين، وكان معظمهم في طريقهم إلى المنزل بعد الاحتجاجات.



تمكن متظاهرون آخرون من الفرار بعد محاولات لإطلاق النار عليهم.

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"إن الافتقار المطلق للسلطات إلى التحرك خلال الأسابيع الماضية قد مهد الطريق لهذه المرحلة المرعبة الجديدة في ما يبدو أنه محاولة شاملة لسحق الاحتجاجات في العراق من خلال غرس الخوف بين السكان.

وقالت لين معلوف، مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، إن تقاعس الحكومة يشير، على الأقل، إلى الرضا، وفي بعض الحالات إلى التواطؤ، في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل غير القانوني للأشخاص المتظاهرين في الشوارع للمطالبة بحقوقهم الإنسانية.

وأضافت: "حقيقة أن الحكومة استقالت لا تعني أنها يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها.



تظل السلطة الرئيسية المسؤولة عن حماية كل شخص في البلاد، بما في ذلك المحتجين الذين يجب السماح لهم بالتجمع السلمي دون خوف من التداعيات، ناهيك عن الإرهاب عند الاختطاف أو حتى إطلاق النار عليهم".

استهداف ومحاولات قتل

أبلغ النشطاء والمتظاهرون عن سلسلة من محاولات الاغتيال ضد المتظاهرين، وخاصة أولئك الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم من مناطق الاحتجاج في الأسبوع الماضي.



وفقًا للمتظاهرين، فإن الاستهداف العشوائي للنشطاء والمتظاهرين قد خلق جوًا من الرعب.



وأوضح أحد المحتجين: "إننا نحاول جميعًا فهم هذا النمط.



لكن عندما يتم استهداف متظاهر منتظم وناشط بارز، يوجد نمط واحد فقط: ترويع الجميع، واستهداف الجميع".

صدر التقرير الدولي بعد حملة جديدة من عمليات الاغتيال والاختطاف طالت متظاهرين وناشطين من بينهم الطائي واللامي

في 8 ديسمبر/كانون الأول، قُتل الناشط فاهم الطائي في مدينة كربلاء الجنوبية، بينما تم اكتشاف جثة ناشط آخر، وهو علي نجم اللامي، في بغداد في الساعات الأولى من يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، وقد بدا عليها جروح في الرأس.



ووفقًا للنشطاء والشهود الذين تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية، كان علي، الذي جاء أصلًا من محافظة واسط، في طريقه إلى منزل أقاربه عائدًا من الاحتجاجات في ميدان التحرير.

أخبر شاهد عيان آخر المنظمة أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام رجال ملثمون في سيارة بإطلاق النار على ثلاثة متظاهرين وهم في طريقهم إلى منزلهم شرق بغداد من ميدان التحرير.



أصيب اثنان منهم.

قال متظاهر آخر من بغداد: "لقد أطلقوا النار علينا، وقنصونا، والآن ينتظروننا في الأزقة وبالقرب من منازلنا..



قبل بدء إطلاق النار، كان لدينا أسبوع لما كنا نسميه ليالي السكاكين".



رجال وفتيان يرتدون ملابس منتظمة يحضرون وكأنهم متظاهرين ويبدأون المعارك.



رأيت أحدهم يحاول التحرش جنسيًا بمتظاهرة وعندما تدخل الفتيان القريبون لإيقاف الأمر، تعارك معهم.



فجأة ضرب آخرون المتظاهرين، وفي الفوضى، طُعن ثلاثة متظاهرين ولا أحد يعرف من فعل ذلك".

وصف متظاهر من الديوانية كيف نجا هو ومتظاهر آخر بعد أن أطلق رجال مسلحون ست أو سبع طلقات على سيارتهم بعد إيقافهم، وطلبوا منهم الخروج من السيارة.



وذكر أنه أبلغ السلطات المحلية، مشيرًا إلى وجود كاميرات أمنية من نوع CCTV في موقع الحادث، لكنه أبلغ أن الكاميرات لا تعمل.



وأكد المسؤولون لاحقًا للشهود أن المسلحين كانوا أعضاء في الشرطة المحلية.

عمليات الاختطاف والاختفاء

في نمط متكرر من حالات الاختفاء والاختطاف، اختُطف الناشط البيئي والمتظاهر سلمان خير الله سلمان البالغ من العمر 28 عامًا ومتظاهر آخر قسرًا في 11 ديسمبر/كانون الأول في حي الكاظمية ببغداد حيث ذهبوا لشراء خيام للمتظاهرين في ميدان التحرير.

طبقًا لأقارب سلمان، لم يرد الرجلان على هواتفهما بعد الظهيرة وبحلول الساعة 3 مساءً، بدا أن هواتفهم كانت مغلقة.



لم يسمعوا أي شيء عن الرجلين منذ ذلك الحين، رغم استفسارهم من السلطات المحلية.



قالوا: "تلقى سلمان بعض التهديدات غير المباشرة منذ حوالي أسبوعين بأنه كان تحت المراقبة".



وأبلغ الأقارب منظمة العفو الدولية أنه يُعتقد أن الرجلين محتجزان في معتقل مطار المثنى في بغداد للتحقيق معهما.

قال التقرير إن العراق دخل "مرحلة الرعب" في ظل مستوى الخطر الذي يواجهه المتظاهرون والنشطاء من قبل الملثمين وأصحاب السيارات السوداء

وقالت متظاهرة أخرى في كربلاء لمنظمة العفو الدولية إن رجالًا ملثمين على دراجة نارية حاولوا في 8 كانون الأول/ديسمبر إجبارها على ركوب سيارة سوداء رباعية الدفع عندما كانت تغادر الاحتجاجات بالقرب من دوار التربية بالمدينة.



وأوضحت أنها استجوبت في وقت سابق من الأسبوع من قبل سائق سيارة حول أنشطتها في جمع التبرعات وتأمين المساعدة الطبية للمتظاهرين في المدينة.

لا يمكنك تخيل مستوى الخوف الذي نشعر به جميعًا الآن.



لكن لا فائدة من الهرب.



من الواضح أنهم يعرفون أين يعيش النشطاء.



يقول أحد المتظاهرين من بغداد لمنظمة العفو الدولية، "إنهم يعرفون مكان عائلاتنا".

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إنهم (المسلحون) في كل مكان لكننا لا نستطيع رؤيتهم.



هناك شوارع (في بغداد) يتجنبها المحتجون بالكامل لأن الناس يختفون في أزقتها.



وأضاف متظاهر آخر من بغداد: "هناك متظاهرون لم يغادروا ميدان التحرير منذ أسابيع لأنهم لا يريدون المجازفة بسلوك الطريق إلى المنزل".

تم إطلاق سراح عدد من المحتجين الذين اختفوا قسرًا في 6 ديسمبر/كانون الأول في منطقة السنك في بغداد بعد وصولهم إلى المدينة من كربلاء في 11 ديسمبر/كانون الأول.



تظهر لقطات للمتظاهرين المفرج عنهم الذين يصلون إلى كربلاء على أجسادهم كدمات وغير قادرين على المشي دون دعم.



وصف أحد الشهود أحد المحتجين المفرج عنهم: "كان وجهه أزرق.



من الواضح أنه تعرض للضرب".

أعرب المتظاهرون عن أسفهم إزاء صمت السلطات بشأن عمليات الاختطاف ومحاولة اغتيال المحتجين، وأضاف أحدهم: "لا يمكن تصور أن جميع لقطات كاميرات المراقبة لم تؤد إلى اعتقال واحد.



استقالت الحكومة ويبدو أنها نسيت أنه ما زال عليها واجب حماية الناس".

"يجب على المجتمع الدولي التحدث بشكل عاجل والتصدي للوضع المقلق في العراق، حيث إنه يأخذ منعطفًا خطيرًا جديدًا ومهدد بالتصعيد أكثر.



لقد عانى الشعب العراقي طويلًا وأكثر من اللازم من دورات العنف المتتالية".



قالت لين معلوف، مضيفة: "يجب أن يكون هناك حد لذلك".

شددت "أمنيستي" على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للوضع المقلق في العراق مؤكدة أنه يأخذ منعطفًا خطيرًا جديدًا وأنه مهدد بالتصعيد أكثر

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية باستمرار إلى وضع حد لحملة الترهيب التي لا هوادة فيها ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول.



وقد وثقت المنظمة استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد المتظاهرين المسالمين، واستخدامهم للقنابل المسيلة للدموع من الطراز العسكري، والتي تسببت في إصابات مميتة مروعة، وكذلك عمليات الاختطاف والاختفاء القسري منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 أكتوبر/تشرين الأول.

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