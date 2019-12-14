2019/12/14 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، اعتقال إرهابي شارك بالهجوم على ناحية الوفاء بالانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إرهابي شارك بالهجوم على ناحية الوفاء بالانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إرهابي شارك بالهجوم على ناحية الوفاء بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).