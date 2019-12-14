نائب ينتقد صمت الكتل السياسية من عدم تسليم الاقليم كميات النفط والمبالغ السابقة

2019/12/14 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إنتقد عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، صمت الكتل السياسية من عدم تسليم الاقليم كميات النفط والمبالغ السابقة.

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