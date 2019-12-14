2019/12/14 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت السفارة الاميركية في بغداد، نص البيان الصادر من الحكومة الاميركية بشأن الهجوم على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد.

وجاء في نص البيان، ان عملاء إيران قاموا مؤخرًا بعدة هجمات ضدّ قواعد تتواجد فيها قوات الأمن العراقية جنبا إلى جنب مع أفراد من القوات الأميركية والتحالف الدولي، مبينا انه في التاسع من كانون الأول، شنوا هجومًا صاروخيًا على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، أدّى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم في حالة خطيرة، تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في الحادي عشر من نفس الشهر.

واكد البيان ان الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها العراقيين، مبينا ان أية هجمات من قادة إيران أو من قِبل وكلائهم، تلحق الأذى بالأميركيين أو حلفائهم سوف يتمّ الرد عليها، ودعا البيان إيران الى احترام سيادة جيرانها والتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأميركية: على إيران أن تتوقف فوراً عن تقديم الدعم لأطراف ثالثة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأميركية: على إيران أن تتوقف فوراً عن تقديم الدعم لأطراف ثالثة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).