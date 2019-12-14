سائرون تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية اختيار رئيس وزارء من الشعب

2019/12/14 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجه النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، فيما حمله مسؤولية قرار تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب وليس “تدويرا”.وقال الساعدي في رسالة لرئيس الجمهورية برهم صالح وتلقت “المستقلة“، نسخة منها اليوم السبت ان “العراق يمر بمنعطف تاريخي من حياته السياسية والاجتماعية […]

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