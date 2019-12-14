مصدر : محمد الحلبوسي يصل الى الامارات

2019/12/14 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن اسمه ، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل قبل يومين الى العاصمة الامارتية “ابوظبي” في زيارة غير معلن عنها .ولم يكشف المصدر اية تفاصيل بشأن الزيارة او طبيعة اللقاءات التي يحتمل قام بها رئيس المجلس .

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