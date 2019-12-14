مصدر : محمد الحلبوسي يصل الى الامارات


مصدر : محمد الحلبوسي يصل الى الامارات
2019/12/14 | 15:26 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /- اكد مصدر مطلع اشترط عدم الكشف عن اسمه ، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل قبل يومين الى العاصمة الامارتية “ابوظبي” في زيارة غير معلن عنها .

ولم يكشف المصدر اية تفاصيل بشأن الزيارة او طبيعة اللقاءات التي يحتمل قام بها رئيس المجلس .

 

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