نائب يستغرب صمت الكتل السياسية تجاه نفط الاقليم ومصير الاموال السابقة

2019/12/14 | 15:26 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةتسائل عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، اليوم السبت، عن صمت الكتل السياسية من عدم تسليم الاقليم كميات النفط والمبالغ السابقة.وقال الخزعلي في تغريدة على...

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