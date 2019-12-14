نقابة المعلمين تصدر توضيحاً بشأن تعليق الإضراب عن الدوام

2019/12/14 | 15:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةجددت نقابة المعلمين، السبت، تأكيدها تعليق الإضراب عن الدوام، محذرة من مواقع مغرضة تتحدث باسمها.وقال نقيب المعلمين العراقيين، عباس السوداني، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النقابة قررت تعليق الإضراب في السابع من الشهر الماضي، والعودة الى المقاعد الدراسية وتعويض الطلاب لما فاتهم من المنهج خلال فترة الإضراب".وحذر السوداني "مما وصفها بالمواقع الوهمية والمغرضة التي تتكلم بلسان نقابة المعلمين"، لافتا الى أن "النقابة غير معنية بتلك المواقع".وأكد، أن "المعلمين والمدرسين ملتزمون بالدوام الرسمي لكن طلبة المتوسطة والاعدادية غير ملتزمين بالحضور الى المدارس".وأشار الى أن "المدرس والمعلم لا يستطيع إجبار الطلاب على الحضور"، مبيناً أن " الدوام بالمدارس الابتدائية في بغداد يسير بشكل صحيح".ودعا السوداني "وزارة التربية الى توجيه ذوي أولياء أمور الطلبة، وإقناع الطلبة بالعودة الى المدارس خاصة مع قرب امتحانات نصف السنة لاسيما في المحافظات التي تشهد تظاهرات".وكانت نقابة المعلمين العراقيين قد علقت (7 تشرين الثاني 2019)، إضراب المعلمين والمدرسين عن الدوام في المدارس وتعويض الطلبة عما فاتهم من المناهج الدراسية.

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