2019/12/14 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت (14 كانون الأول 2019)، القاء القبض على عصابة لمروجي المواد المخدرة في منطقة البتاويين وسط بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط أعلن عن عملية نوعية بجهد استخباري حثيث لأبطال الفوج الثاني اللواء الثالث الفرقة الأولى حيث تمكنوا من نصب كمين لاحد المروجين الذي القي القبض عليه بالجرم المشهود".

يتبع .



.



.

بغداد اليوم--البصرة

أعلنت مديرية شؤون الافواج الطوارئ، في محافظة البصرة، السبت (14 كانون الأول 2019) إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أطلقوا النار على منتسبين في شرطة مرور ونجدة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "بعد ورود معلومات الى غرفة عم

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت المديرية العامة للشرطة في محافظة دهوك، السبت (14 كانون الأول 2019)، عن انتحار أحد عناصرها شنقاً داخل منزله وسط المدينة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "شخصاً في الـ38 من عمره أقدم على الانتحار شنق

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (14 كانون الأول 2019)، بنجاة إمام جامع المنتفق في قضاء الزبير، من محاولة اغتيال في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين حاولوا اغتيال امام جامع المنتفق الشيخ كر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على عصابة تروج للمخدرات وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على عصابة تروج للمخدرات وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).