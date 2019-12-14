رئيس الجمهورية يصل السليمانية لاستكمال مشاوات تشكيل الحكومة

2019/12/14 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح الى السليمانية احدى محافظات اقليم كردستان العراق لغرض استكمال مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة .وتأكد للمستقلة من مصادرها المطلعة ، ان رئيس الجمهورية كان قد وصل في وقت سابق الى محافظة السليمانية لغرض الاجتماع مع عدد من الاطراف المعنية بالشأن العراقي .وامام رئيس الجمهورية مهلة لغاية يوم […]

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