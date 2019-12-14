إحصائية عن قتلى وجرحى ومعتقلي ثورة تشرين في العراق

2019/12/14 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير في الجماعات المسلحة والمراقب للشأن السياسي، هشام الهاشمي، اليوم السبت، عن إحصائية رسمية وفق مصادر خاصة به تخص أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين منذ انطلاق احتجاجات تشرين.وقال الهاشمي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “بحسب مصادر رسمية، من 1 اكتوبر/تشرين الأول ولغاية 12 ديسمبر/كانون الأول 2019؛ نحو 473 شهيدًا، ونحو 22 […]

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