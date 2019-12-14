إيران توفد 25 ملحقا اقتصاديا الى اربع دول بينها العراق

2019/12/14 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساعد الاسواق الخارجية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية مسعود كمالي اردكانيان يوم السبت تسجيل التجارة الخارجية السلعية مستوى 55 مليار دولار في 8 شهورخلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

وأوضح اردكانيان في مراسم تكريم المصدرين المثاليين في محافظة "جهار محال وبختياري" اليوم ان حجم الصادرات في اطار التجارة الخارجية بالفترة المذكورة بلغ 27 مليار دولار بنمو كمّي 16 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

وفي السياق أكد أن صادرات السلع الايرانية لدول الجوار تبلغ 24 مليار دولار سنويا، لافتا الى أن صادرات لدول الاتحاد الاوراسي ( روسيا – كازاخستان – بيلاروسيا – ارمينيا –قرغيزيا) اقل من مليار دولار.

وبيّن أن منظمة التنمية التجارية وبهدف رفع حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاوراسي، افتتحت مكتبا خاصا لشؤون الاتحاد بمقر المنظمة في طهران.

ولفت الى أن ايران أوفدت 25 ملحقا اقتصاديا لمختلف الدول، خمسة منهم في العراق وافغانستان وتركيا وأرمينيا، حيث يعدون الاكثر فاعلية.

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