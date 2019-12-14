2019/12/14 | 16:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، صائب خدر، اليوم السبت، الإجراء الدستوري في حال تأخر رئيس الجمهورية في حسم تكليف رئيس جديد للحكومة.وقال خدر في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “دستورياً اذ لم يكلف رئيس الجمهورية اي شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية يصبح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء وتنتهي حكومة تصريف الاعمال وتبدأ مدة جديدة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإجراء الدستوري في حال تأخر رئيس الجمهورية بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة المؤقتة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإجراء الدستوري في حال تأخر رئيس الجمهورية بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة المؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).