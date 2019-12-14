كوردستان تهنئ جونسون وتتطلع لتعزيز العلاقات مع بريطانيا

2019/12/14 | 16:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون – صورة ارشيفية

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