الجهاد الإسلامي تهنئ حماس بذكر انطلاقتها وتؤكد: سنواصل العمل معًا ضد الاحتلال

2019/12/14 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

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أكد حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستبقى شريكًا أساسيًا في خندق المقاومة، ومواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وشددت

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