التشكيل المتوقع لبرشلونة امام سوسيداد

2019/12/14 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل فريق ريال سوسيداد نظيره برشلونة، اليوم السبت، على ملعب “أنويتا”، ضمن مباريات الجولة 17 لليجا الاسبانية.

ويدخل برشلونة، المباراة متصدرًا جدول الترتيب في رصيده 34

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