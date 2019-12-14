عادل اللامي : لا توجد صعوبة في تطبق نظام الدوائر الانتخابية

2019/12/14 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير بشؤون الانتخابات عادل اللامي اليوم السبت، أنه لا توجد صعوبة في تطبق نظام الدوائر الانتخابية وأن توزيعها على مستوى القضاء سهل ويحتاج الى وقت قصير.

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