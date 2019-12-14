وساطة باكستانية على مستوى رفيع بين إيران والسعودية

2019/12/14 | 16:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} افاد مصدر باكستاني أنَّ رئيس الوزراء عمران خان سيقوم بزيارة الرياض اليوم في محاولة للتوسط بين إيران والسعودية.

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