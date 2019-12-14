أكثر الأبراج سعادة في العام 2020

2019/12/14 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليكم أكثر الأبراج سعادة لعام 2020 مع خبيرة الفلك إبراهيم حزبون

برج الأسد 2020:

يعتبر مولود برج الأسد من الأبراج المدلّلة والمحظوظة في العام 2020 على شتى الأصعدة.



فهذا العام يحمل للأسد المفاجآت السارة غير المتوقعة بعدما ناضل في السنوات الماضية.



سوف يتمتع بصحة جيدة بشكل مثير للدهشة، وستتاح له سلسلة من الفرص المهمة على الصعيد المهني وكذلك المادي، وسيحقق الأرباح التي لطالما سعى إليها وسيقطف ثمار جهوده.



أما عاطفيًا، فسيكون الأسد المدلّل وسيعيش أجواء مفعمة بالرومانسية ويحقق الاستقرار العاطفي.

برج العذراء 2020:

بالنسبة إلى برج العذراء وعلى عكس العام 2019، سيكون عام 2020 عامًا رائعًا بامتياز! وهذا يتعلق بجميع مستويات وجوانب حياة العذراء.



ستكون هذه الفترة الزمنية واحدة من أفضل السنوات لمولود برج العذراء؛ إذ سيعيش عامًا مليئًا بالرفاهية المادية والعاطفية.



ستعمل أيها العذراء على تقوية العلاقات التي تربطها بالفعل، لكنها ستنشئ أيضًا علاقات جديدة مع أشخاص معجبين بك.



وستتسم علاقتك العاطفية بالرومانسية وستكون طويلة الأجل وربما تتوّج بالارتباط.



عليك أن تعلم أيها العذراء أنك ستشهد فرصًا عاطفية، وسوف تتحقق كل الرغبات التي كانت لديك من دون بذل الكثير من الجهود.



اسعد أيها العذراء، عام 2020 ستكون من الأبراج المدلّلة وخصوصًا على الصعيد العاطفي.

برج القوس 2020:

يعدّ برج القوس من الأبراج المغامرة، وهذا ما يجعل طريقة تفكير حرة وعميقة ومبدعة للغاية.



يبدو أن القوس ليس له حدود لما يرغب فيه أو لما يريد تحقيقه.



ويبدو أن طريقة التفكير هذه مفيدة جدًا له؛ نظرًا لعدم وجود حدود لها، فلا يوجد ما يقيده أو يضع عقبات أمامه.

وعندما تكون هدفًا مرتفعًا ولا ترى أي عقبات تمنعك من تحقيق أهدافك، تكون فرص حدوثها أعلى بكثير.



لذلك، سوف يجد القوس في هذا العام التوازن في حياته ويجيب على بعض الأسئلة التي كانت تعذبه أكثر من غيرها.



سيحظى القوس بفرص كثيرة لا حصر لها، سواء في حياته المهنية أو العاطفية.



أمام القوس عامًا من المفاجآت المهمة وخصوصًا على الصعيد المهني، وسيحقق الأرباح ويجني ثمار أفكاره ومشاريعه الخصبة.



افرح أيها القوس، ستكون من الأبراج المدلّلة للعام 2020.

برج العقرب 2020:

سيشهد مولود برج العقرب أيضًا فرصًا جيدة لإيجاد شريك حياته المناسب، الذي يشجعه على بناء علاقة متناغمة وطويلة الأجل.



هذا العام يبدو الحب في الهواء منذ بدايته، سواء كنا نتحدث عن شرارة قديمة تعود إلى الحياة، أو عن مقابلة شخص جديد تمامًا.



وفي كلتا الحالتين، من الأفضل لك أيها العقرب أن تنتظر أفضل لترى كيف تتطور العلاقة بنفسها.



افرح أيها العقرب، هذا العام سيجلب لك الدلال والرفاهية على الصعيد العاطفي.

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