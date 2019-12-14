وظائف جديدة تقبل عليها الفتيات في السعودية

2019/12/14 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يسابقن نساء السعودية الزمن، ويتنافسن من أجل الحصول على لقب الأولى في المجال أو الحرفة التي كانت مقتصرة على الرجال فقط، أو ربما لم يستطعن المجاهرة بها.الكثير من الحرف والأعمال ظلت حتى وقت قريب تقتصر على الرجال، وربما على الوافدين من الخارج، إلا أن الانفتاح الحاصل بشأن إفساح المجال أمام المرأة لم […]

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