الديوانية: لن نحيل أي مشروع للتنفيذ لحين استقرار الأوضاع

2019/12/14 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن عدم إحالة أي مشروع من خطط تنمية الأقاليم والخطة الاستثمارية خلال العام الحالي لحين استقرار الأوضاع في المحافظة.وقال المعاون الفني لمحافظ الديوانية ناظم فاهم، في مؤتمر صحفي، حضرته "كلكامش برس" إن "مجمل المشاريع في خطة تنمية الاقاليم 76 مشروعاً و36 مشروعاً للخطة الاستثمارية، فضلا عن 65 مشروعاً خاص لقطاع التربية".وبين أن "الكلف المالية لهذه المشاريع تبلغ أكثر من 140 مليار دينار"، مشيرا الى أنه "في حال بقاء الأوضاع واستمرار التقاطعات والمشاكل داخل المحافظة لن تتم إحالة أي مشروع للتنفيذ".

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