الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات وسط بغداد

2019/12/14 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وسط بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الفوج الثاني من اللواء الثالث في الفرقة الأولى، نصب كميناً لأحد تجار المخدرات وتم إلقاء القبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف على باقي أفراد العصابة ومكان تواجدهم".وأضافت "تم استحصال امر قضائي بمداهمة الوكر والقاء القبض على باقي أفراد العصابة وهم خمسة، في منطقة البتاوين وسط بغداد، وكان بحوزتهم 300 غرام من مادة الكرستال المخدرة، وميزان إلكتروني يستخدم في عمليات البيع لمروجيهم الجوالين، ومبلغ 18 ألفاً و800 دولار وخمسة ملايين و830 ألف دينار".وأشارت الى أنه "تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

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