2019/12/14 | 16:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجدة التميمي: الكتل السياسية قررت اختيار السوداني لرئاسة الحكومة وسائرون لن تصوت عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/14 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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