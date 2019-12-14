الكربولي : الأفكار الارهابية لازالت موجودة في “المجتمع السني”

2019/12/14 | 16:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي بأن الأفكار الارهابية لازالت موجودة في “المجتمع السني”.ونقلت الشرق الاوسط عن الكربولي اليوم السبت قوله إن «المرجعية الدينية وجهت رسالة واضحة بشأن المناطق المحررة سواء لجهة ضرورة إعادة إعمارها بوصفه إحدى مقدمات الاستقرار السياسي في البلاد أو إعادة النازحين إلى ديارهم، وهو ما يثبت […]

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