الساعدي في رسالة للرئيس صالح: نحن أمام فرصة تاريخية لا تتعلق بكم بل بمصير العراق

2019/12/14 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن مرشح رئاسة الوزراء القادم، مشيرا الى ان الفرصة التاريخية الموضوعة بين يديه تتعلق بمصير الشعب.

وقال الساعدي في رسالته، إن العراق يمر بمنعطف تاريخي من حياته السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، بعد شهرين ونصف من التظاهرات والاعتصامات التي عمت إحدى عشرة محافظة لم تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، نزفت خلالها دماء الشهداء من اجل التغيير والإصلاح وابعاد وطنهم عن الأجندات الداخلية والخارجية، وإنهاء حقبة الفساد والفشل وغياب الهوية الوطنية.

وشدد الساعدي على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم نتاج الحراك الشعبي وليس نتاجًا للحراك السياسي الذي لا ينتج إلا الفشل والفساد، مؤكدا ان المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية في الإبقاء على الأمل في الاصلاح من عدمه، ويكون قرار تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب وليس تدويرا لرجالات أحزاب الفشل والفساد، لتجنب وقوع البلاد في نفق مظلم.

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