2019/12/14 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن مسؤوال بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي، ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "بلومبرغ": مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "بلومبرغ": مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب يترك البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).